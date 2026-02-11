< sekcia Ekonomika
Poslanci ukončili stredajšie rokovanie diskusiou o výročnej správe SR
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (12. 2.) ráno.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere desiateho rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze venovali Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú predložil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Rozpravu o nej zatiaľ neukončili.
Väčšinu dňa však snemovňa diskutovala o návrhu novely zákona o bankách. Cieľom právnej normy je prebratie európskej smernice, ktorou sa má posilniť odolnosť bankového sektora. Poslanci k novele predložili množstvo pozmeňujúcich návrhov. Opoziční zákonodarcovia opakovane kritizovali, že väčšina z nich sú „prílepky“, teda zmeny nesúvisiacich zákonov, ktoré rokovací poriadok nedovoľuje. Koaliční poslanci argumentovali, že ide o dôležité úpravy, ktoré treba prijať rýchlo a nestihnú preto prejsť bežným legislatívnym procesom.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (12. 2.) ráno. Mali by pokračovať v diskusii o výročnej správe SR. Nasledovať by mali návrhy z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. V tradičnom čase o 11.00 h hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká až o 17.00 h.
