Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie diskusiou o dani z plynovodu

Bratislava 16. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtkového rokovania diskutovali o zákone o dani z osobitnej stavby, ktorú vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. O návrhu sa bude hlasovať v piatok (17.2.) dopoludnia, podľa vyjadrení zákonodarcov zatiaľ nie je zrejmé, či veto prelomia, schvália zákon s pripomienkou hlavy štátu, alebo neschvália vôbec.



Ako uviedla prezidentka v stanovisku k vrátenému zákonu, jeho aplikácia môže ohroziť nielen finančnú a majetkovú stabilitu firmy eustream, ale aj služby a činnosti, ktoré zabezpečuje. Navrhovala preto poslancom vynechať tú časť zákona, ktorá zavádza daň z osobitnej stavby. Ostatné články právnej normy nerozporovala. Okrem zdanenia tranzitného plynovodu sadzbou 6000 eur za kilometer právna norma prináša tiež zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.



Poslanecký klub hnutia OĽANO sa podľa Milana Vetráka ešte poradí, ako pristúpi k hlasovaniu. S argumentmi hlavy štátu nesúhlasia. "Argumenty pani prezidentky vnímame ako nerelevantné, ale je dosť možné, že vzhľadom na vývoj situácie v tej firme a ďalšie súvisiace veci, ktoré sa medzitým udiali, možno sa rozhodneme inak a to veto nakoniec nebudeme prelamovať," priblížil. Jeho stranícky kolega Peter Kremský sa prihovoril za to, aby neschválili zákon ako celok.



Naopak, poslanec SaS Marián Viskupič je za akceptovanie pripomienky prezidentky. "Zákon obsahuje aj ďalšie články, ktoré sú dobré pre ľudí. Myslím si, že by bolo dobré schváliť zákon aj s pripomienkou pani prezidentky," doplnil.



Milan Svrček zo Sme rodina si myslí, že v tomto prípade prezidentka postupovala správne a jej veto by sa malo akceptovať. "Momentálne sa nachádzajú v takej ekonomickej situácii, že by určite takáto daň ohrozila tento veľmi dôležitý subjekt. Prikláňam sa k tomu, že by sme mali v tomto vypočuť hlas pani prezidentky," dodal.



Poslanci sa opätovne zídu v piatok o 8.30 h. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už skôr počas dňa avizoval, že v piatok o 11.00 h budú hlasovať o všetkých bodoch riadnej schôdze, ktoré sa dovtedy stihnú prerokovať. Zvyšok by mali presunúť až na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom v marci. Po hlasovaní sa opätovne pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k skoršiemu termínu predčasných volieb.