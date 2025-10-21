Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
Poslanci ukončili utorkové rokovanie diskusiou o hazardných hrách

Na snímke plénum počas hlasovania na 40. schôdzi NR SR v Bratislave 21. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa návrhu by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok v závere 5. rokovacieho dňa 40. schôdze začali diskusiu o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách. V rozprave, do ktorej sa písomne prihlásilo 14 zákonodarcov, budú pokračovať v stredu (22. 10.).

Podľa návrhu by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, pod ktoré Tipos patrí, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe.

V stredu ráno začínajú poslanci rokovanie termínovaným bodom z dielne Ministerstva obrany (MO) SR, a to návrhom na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ. Následne by sa mali vrátiť k diskusii o novele o hazardných hrách.
