Poslanci uzavreli diskusiu k hazardným hrám procedurálnym návrhom
V rozprave vystúpili najmä opoziční poslanci, tí kritizovali predovšetkým podporu hazardu v SR, ktorú podľa nich táto novela prináša.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR uzavreli procedurálnym návrhom rozpravu o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o hazardných hrách. Za ukončenie rozpravy bolo 77 zákonodarcov a proti 59 poslancov.
Parlament začal o danom návrhu rokovať v utorok (21. 10.) podvečer a následne mu venoval väčšinu stredajšieho rokovacieho dňa. V rozprave vystúpili najmä opoziční poslanci. Tí kritizovali predovšetkým podporu hazardu v SR, ktorú podľa nich táto novela prináša. Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) ako predkladateľ návrh v pléne obhajoval.
Podľa návrhu, ktorý by mal byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, by mohla národná lotériová spoločnosť Tipos za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR. Novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, pod ktoré Tipos patrí, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj na potrebu úpravy zákona, vyplývajúcu z aplikačnej praxe.
