< sekcia Ekonomika
Poslanci v piatok pokračujú rozpravou k zmenám v ochrane oznamovateľov
Vo štvrtok (4. 12.) rokovali poslanci k tomuto bodu do nočných hodín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v piatok v rozprave k návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Úrad má nahradiť doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Vo štvrtok (4. 12.) rokovali poslanci k tomuto bodu do nočných hodín. Vystupovali len opoziční zákonodarcovia.
Do rozpravy je aktuálne prihlásených ešte viac ako 20 rečníkov. V piatok by parlamentné plénum nemalo hlasovať.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vo štvrtok v Národnej rade SR legislatívny návrh obhajoval. Vyhlásil, že chce, aby štát chránil iba ozajstných oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Opozícia, mimovládny sektor, Európska komisia aj generálny prokurátor Maroš Žilinka návrh kritizujú. Podľa opozície je rušenie ÚOO pomstou.
Do rozpravy je aktuálne prihlásených ešte viac ako 20 rečníkov. V piatok by parlamentné plénum nemalo hlasovať.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vo štvrtok v Národnej rade SR legislatívny návrh obhajoval. Vyhlásil, že chce, aby štát chránil iba ozajstných oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Opozícia, mimovládny sektor, Európska komisia aj generálny prokurátor Maroš Žilinka návrh kritizujú. Podľa opozície je rušenie ÚOO pomstou.