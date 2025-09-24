Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci v stredu pokračujú v rozprave o konsolidačných opatreniach

Na snímke plénum počas 39. schôdze Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by tak o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.

Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v stredu v diskusii o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní. Rozprave venovali zákonodarcovia celý utorkový (23. 9.) rokovací deň, diskusia by mala pokračovať aj v ďalších dňoch. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by tak o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.

Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov, na svoje vystúpenie čaká ešte 20 poslancov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. Diskusia o konsolidačnom balíku v prvom čítaní bola minulý týždeň skrátená na maximálne 12 hodín, aktuálna rozprava zatiaľ nemá časový limit. Poslanci môžu o skrátení, prípadne úplnom ukončení rozpravy rozhodnúť hlasovaním.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.
