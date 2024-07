Poslanci v Šuranoch neschválili odpredaj pozemkov pre Industrial Park

Šurany 18. júla (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v stredu (17. 7.) neschválili predaj pozemkov, ktoré chce štátna spoločnosť MH Invest kúpiť pre výstavbu Industrial Parku. Vzniknúť v ňom majú dve výrobné haly, pričom výrobná kapacita každej je projektovaná na 10 gigawatthodín (GWh), celkovo teda 20 GWh pri trojzmennej prevádzke. Predstavuje to približne 60 miliónov batériových článkov za rok v rámci prvej fázy.



Ako uviedla viceprimátorka Šurian Miroslava Zahoráková, rozhodnutie poslancov mesta hovorí o tom, že v čase hlasovania nemali k dispozícii odpovede na všetky svoje otázky. "Očakávame, že štátna spoločnosť MH Invest a aj investor budú s poslancami komunikovať a vysvetľovať im detaily celého projektu tak, aby rozptýlili ich obavy spojené s predajom pozemkov. Štátom určené vyvlastnenie by v prípade takéhoto projektu malo byť podľa nášho názoru až poslednou možnosťou," skonštatovala Zahoráková.



Podľa jej slov mesto Šurany v súčasnosti aktívne komunikuje so spoločnosťou MH Invest i zástupcami investora. "Naším cieľom je, aby táto investícia bola v konečnom dôsledku výhodná nielen pre mesto, ale aj pre ľudí, ktorí v Šuranoch žijú," zdôraznila.



Nový priemyselný park má vzniknúť v meste Šurany a v katastrálnom území obcí Nitriansky Hrádok a Bánov. Nesúhlas s jeho výstavbou ešte 18. júna vyslovili na verejnom zhromaždení predstavitelia obce Bánov i viacerí jej obyvatelia.



Podľa starostu Bánova Miloša Rybára bolo na verejnom zhromaždení sformulovaných niekoľkých desiatok argumentov v neprospech projektu a tiež konkrétnych a zásadných pripomienok. "Občania vo svojom stanovisku sformulovali viaceré obavy z vplyvu investície na životné prostredie, na chýbajúce analýzy vplyvov výstavby priemyselného parku na dopravu a život obyvateľov regiónu," uviedol pred časom Rybár.