Poslanci v utorok odštartujú poslednú schôdzu pred letnou prestávkou
Poslanci majú na programe schôdze aj mimoriadnu správu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorá sa týka poplatkov v zdravotníctve, konkrétne problematických platieb u lekárov.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartujú v utorok (26. 5.) popoludní poslednú riadnu schôdzu pred tradičnou letnou prestávkou. Schôdza s vyše 180-bodovým programom má trvať do 12. júna. Následne sa majú poslanci do lavíc vrátiť až v septembri. Na 52. schôdzi by mal parlament definitívne rozhodnúť napríklad o tom, či sa zmení hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Poslanci sa zároveň budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Po novom budú mať určenú maximálnu dĺžku času na rozpravu o bode programu.
Zasadnutie majú poslanci začať návrhmi ministerstva vnútra, medzi ktorými je novela zákona o cestnej premávke, či úprava zákona o pobyte cudzincov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) má v druhom čítaní novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde. Odstrániť má nejednoznačné výklady doterajších ustanovení týkajúcich sa foriem poskytovaných náhrad pozemkov. Predkladá aj novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá má priniesť obmedzenie neetického množenia psov a mačiek. Parlament by mal definitívne rozhodnúť i o novele zákona o Environmentálnom fonde, v Národnej rade je už od októbra 2025.
Smer-SD chce zmeniť voľbu zo zahraničia poštou len na hlasovanie na zastupiteľských úradoch. SNS i Hlas-SD v tejto veci avizujú pozmeňujúce návrhy. Hlas-SD i SNS majú v druhom čítaní novely Ústavy SR, ktorými by sa malo predĺžiť volebné obdobie samosprávam na päť rokov. SNS žiada predĺžiť na päť rokov aj volebné obdobie parlamentu.
Poslanci majú na stole aj novelu Trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Rezort hospodárstva má v druhom čítaní novelu zákona o energetike, ktorá má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má poslancom okrem iného predstaviť hospodárenie štátu za minulý rok, ako aj aktualizované rozpočtové ciele na ďalšie roky. Podľa návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025 verejné financie v minulom roku hospodárili so schodkom 6,086 miliardy eur alebo 4,45 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficitné hospodárenie na úrovni 4,72 % HDP.
V programe schôdze sú i dve vetované legislatívy - zákon o tzv. covidových amnestiách a novela zákona o hazardných hrách. Prezident Peter Pellegrini ich vrátil ešte v roku 2025, parlament ich stále neprerokoval. V apríli zároveň vetoval aj novelu zákona o potravinách. Vyčíta jej tzv. prílepok, ktorým sa mení nesúvisiaci zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Viaceré návrhy chce presadiť aj opozícia. PS i SaS prišli s novelami rokovacieho poriadku, PS v nej rieši aj vykázanie zo sály. KDH predložilo návrh, podľa ktorého by špecialisti pre dospelých mohli ošetrovať aj deti od 15 rokov. Hnutie Slovensko zase navrhlo, aby boli výsledky referenda platné vtedy, keď sa na ňom zúčastní aspoň 50 percent počtu voličov, ktorí prišli na predošlé parlamentné voľby.
Poslanci majú na programe schôdze aj mimoriadnu správu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorá sa týka poplatkov v zdravotníctve, konkrétne problematických platieb u lekárov. Čakajú ich tiež viaceré návrhy uznesení a výročné správy, medzi nimi napríklad správa o činnosti prokuratúry za rok 2024 a aj správy Úradu na ochranu oznamovateľov za roky 2024 a 2025.
