Poslanci v závere dňa hovorili o novele z dielne ĽSNS

Bratislava 21. októbra (TASR) - Plénum parlamentu rokovalo v závere tretieho dňa 48. schôdze o návrhu ústavného zákona, ktorý má za cieľ zabezpečiť posilnenie transparentnosti verejných financií zavedením limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti. Taktiež by mal fungovať ako ukotvenie proticyklickej rozpočtovej politiky. Novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci opozičnej ĽSNS.



Predložený návrh ústavného zákona vychádza z vypracovaného návrhu Ministerstva financií (MF) SR, ktorý bol predložený 1. októbra vlani. Do dnešného dátumu nebol tento návrh prerokovaný vo všetkých čítaniach a schválený ako celok.



Poslancov v piatok (22. 10.) čakajú napríklad návrhy rezortu diplomacie na vyslovenie súhlasu NR SR s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi a Novým Zélandom či so Singapurskou republikou. Okrem toho aj Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v EÚ za minulý rok a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na tento rok a ďalšie body.