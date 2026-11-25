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Poslanci v závere rokovania diskutovali o zmenách v prídavku na dieťa
Vo štvrtok (26. 11.) ráno začnú poslanci rokovanie terminovanými bodmi z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v stredu druhý rokovací deň mimoriadnej 66. schôdze diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o prídavku na dieťa. Venovali jej celé popoludnie a zatiaľ ju neskončili.
Hlavným cieľom návrhu je sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Predstavitelia opozície tento zámer opakovane kritizovali s tým, že podľa nich uškodí najzraniteľnejším deťom. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) zmenu obhajoval a trvá na jej prijatí.
Vo štvrtok (26. 11.) ráno začnú poslanci rokovanie terminovanými bodmi z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR. Následne by sa mali opäť vrátiť k návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Vo štvrtok ani v piatok (27. 11.) o prerokovaných materiáloch hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie poslancov čaká až budúci týždeň.
Hlavným cieľom návrhu je sprísnenie postihov za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Predstavitelia opozície tento zámer opakovane kritizovali s tým, že podľa nich uškodí najzraniteľnejším deťom. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) zmenu obhajoval a trvá na jej prijatí.
Vo štvrtok (26. 11.) ráno začnú poslanci rokovanie terminovanými bodmi z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR. Následne by sa mali opäť vrátiť k návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Vo štvrtok ani v piatok (27. 11.) o prerokovaných materiáloch hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie poslancov čaká až budúci týždeň.