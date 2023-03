Poslanci v závere rokovania diskutovali o ústavnom práve na hotovosť

Bratislava 17. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere piatkového rokovania aktuálnej 88. schôdze diskutovali o návrhu zakotviť do ústavy právo na hotovosť. Úpravu ústavného zákona predložila skupina poslancov hnutia Sme rodina, o jej posunutí do druhého čítania bude parlament hlasovať budúci týždeň.



Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti by malo byť podľa návrhu súčasťou Ústavy SR. Tomuto právu má zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla. Zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva.



Občan má podľa predkladateľov právo na to, aby sa sám rozhodol, či chce platiť v hotovosti. Deklarujú, že v poslednej dobe sú svedkami rôznych iniciatívnych krokov vedúcich k postupnému obmedzeniu tohto práva. "I z uvedeného dôvodu je zavedenie práva na hotovosť do ústavy jedným zo spôsobov, ako riešiť v prospech spoločnosti akékoľvek pokusy o striktné obmedzenie a konečnú likvidáciu práva platiť v hotovosti, vrátane súvisiaceho práva na súkromie," vysvetlili v dôvodovej správe.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať v utorok (21.3.) od 9. hodiny. Ráno by sa mali venovať vládnemu návrhu novely školského zákona. Ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole. Uľahčiť by mohla sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Zaviesť by sa mohla aj definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. Novelou sa majú plniť aj niektoré ciele plánu obnovy.