Poslanci v závere rokovania diskutovali o príspevkoch na šport

Bratislava 28. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu v závere druhého rokovacieho dňa 35. schôdze diskutovali o novele zákona o dani z príjmov z dielne skupiny poslancov SNS. Návrh hovorí o tom, že firmy by si mohli príspevky na šport odrátať z daňového základu.



Právnické aj fyzické osoby by si podľa návrhu mohli od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odrátať príspevky v prospech športovej organizácie alebo aj poskytnutia športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii. Odpočet môže byť v určitých prípadoch zvýšený až o ďalšiu štvrtinu vynaložených nákladov na šport.



Poslanci si od návrhu v prípade jeho definitívneho schválenia sľubujú väčšiu aktiváciu súkromných zdrojov do sektora športu. „Nové daňové zvýhodnenie, tzv. superodpočet, spočíva v odpočte výdavkov na priame platby daňovníka v prospech športovej organizácie a výdavkov na poskytnutie športového náčinia a vybavenia daňovníkom športovej organizácii. Odpočet výdavkov na podporu športu si môže uplatniť právnická osoba a fyzická osoba s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti,“ priblížili predkladatelia.



Plénum v stredu schválilo viacero návrhov zákonov ako napríklad novely predložené Ministerstvom dopravy SR. Schôdza bude pokračovať vo štvrtok 29. mája, pričom zákonodarcovia by mali začať návrhom zákona predloženým Ministerstvom kultúry SR. Popoludní je naplánovaná aj hodina otázok.