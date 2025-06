Poslanci v závere rokovania diskutovali o turistických trasách

Bratislava 10. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v utorok deviaty rokovací deň aktuálnej 35. schôdze diskusiou o zákone o turistických trasách z dielne opozičného KDH. Návrh je už v druhom čítaní, definitívne by sa o ňom malo rozhodnúť vo štvrtok (12. 6.).



Cieľom novej úpravy je vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra. Za účelom ochrany turistických trás a značenia sa majú tiež upraviť priestupky a iné správne delikty v tejto oblasti.



V stredu (11. 6.) ráno by mali poslanci začať rokovanie viacerými výročnými správami. Prediskutovať majú napríklad použitie informačno-technických prostriedkov za rok 2024, výročnú správu Slovenského pozemkového fondu (SPF) alebo Rady pre mediálne služby za minulý rok. Najbližšie dva dni, teda v stredu a vo štvrtok, vynechajú dopoludňajšie hlasovanie a budú hlasovať iba popoludní o 17.00 h.