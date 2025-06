Poslanci v závere rokovania diskutovali o koordinátoroch bezpečnosti

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili vo štvrtok 11. rokovací deň aktuálnej 35. schôdze pokračovaním diskusie o možnosti zamestnať v školách, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach koordinátorov bezpečnosti. Navrhujú to poslanci opozičného KDH v novele Zákonníka práce. Rozpravu o tomto bode začali ešte v stredu (11. 6.), zatiaľ ju neukončili.



Hlavným zámerom je zvýšenie pocitu bezpečnosti učiteľov a žiakov, zdravotného a lekárskeho personálu, ako aj sociálnych pracovníkov a zároveň využitie potenciálu bývalých príslušníkov Policajného zboru, Hasičského zboru či ďalších bezpečnostných zložiek odchádzajúcich do výsluhového dôchodku.



V piatok (13. 6.) ráno majú začať poslanci rokovanie podobne ako vo štvrtok viacerými výročnými správami. Oboznámia sa tak so Správou o činnosti komisára pre deti, ako aj komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2024. V piatok hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká budúci týždeň v utorok (17. 6.).