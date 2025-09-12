< sekcia Ekonomika
Poslanci venovali piatkové rokovanie návrhom rezortu financií
Opoziční poslanci v piatok počas svojich vystúpení opakovane kritizovali snahu koalície rokovať o konsolidačnom balíku zrýchlene.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali v piatok celý štvrtý rokovací deň 39. schôdze návrhom z dielne Ministerstva financií (MF) SR. V jeho závere diskutovali o návrhu na skrátené legislatívne konanie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Rozprava k návrhu ešte neskončila, pokračovať bude aj budúci týždeň.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas týždňa oznámil 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila v stredu (10. 9.) a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.
Opoziční poslanci v piatok počas svojich vystúpení opakovane kritizovali snahu koalície rokovať o konsolidačnom balíku zrýchlene. O zlom stave verejných financií sa podľa nich vie už dávno a preto aj opatrenia na ich ozdravenie mali byť predstavené skôr, aby sa o nich mohlo rokovať v štandardnom režime. Minister financií upozorňoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície.
Poslanci sa v parlamentných laviciach opäť zídu budúci týždeň v utorok (16. 9.) od 9.00 h. Dopoludnia ich čaká hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch, keďže v piatok sa nehlasovalo. Na popoludnie majú termínovanú sériu návrhov z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
