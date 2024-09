Poslanci venovali štvrtkové rokovanie diskusii o konsolidačnom balíku

Bratislava 26. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili ďalší rokovací deň 19. schôdze hlasovaním o konsolidačnom balíku, ktorý posunuli do druhého čítania. Diskusii o týchto opatreniach venovali celý deň, rokujú o nich v skrátenom legislatívnom konaní. Druhé čítanie sa začne budúci týždeň v utorok (1.10.) o 9.00 h.



Balík sa skladá z dvoch legislatívnych návrhov. Väčšinu opatrení v objeme približne dve miliardy eur obsahuje návrh zákona, ktorým sa novelizujú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií. Ďalších takmer 700 miliónov eur by mala do rozpočtu priniesť nová daň, ktorú upravuje návrh zákona o dani z finančných transakcií. Rozprava o týchto dvoch návrhoch je zlúčená.



Vďaka predloženým opatreniam má deficit verejných financií budúci rok klesnúť na 4,7 % z tohtoročných necelých 6 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie je napríklad zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 20 % na 23 %, pokles jej zníženej sadzby z 10 % na 5 %, ale aj zavedenie novej 19 % sadzby na niektoré položky. Zvýšiť sa má aj daň z príjmu právnických osôb od určitej výšky príjmu firiem. Upraviť sa má takisto nárok na daňový bonus na dieťa či tzv. rodičovský dôchodok.