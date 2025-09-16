Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Ekonomika

Poslanci venovali utorkovú diskusiu skrátenému konaniu ku konsolidácii

.
Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

V pléne bol počas dňa prítomný aj minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali utorkové rokovanie 39. schôdze návrhu na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s prijatím konsolidačných opatrení. Diskusiu k tomuto návrhu začali už v piatok (12. 9.). Priamo návrhu zákona by sa mali venovať až potom. V schôdzi budú zákonodarcovia pokračovať opäť v stredu (17. 9.) o 9.00 h.

V pléne bol počas dňa prítomný aj minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Opoziční poslanci vyjadrili v rozprave nesúhlas so skrátením legislatívnym konaním v súvislosti s prijatím konsolidačných opatrení na budúci rok. Uviedli, že takýto návrh je neopodstatnený. V rámci konsolidácie skritizovali taktiež nedostatočné šetrenie na strane štátu. Konsolidácia sa podľa nich opäť dotkne najmä bežných občanov a zasiahne pracujúcich ľudí.

Kamenický skonštatoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície.

Minister financií oznámil počas minulého týždňa 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila 10. septembra a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda