Poslanci vo štvrtok pokračujú v diskusii o výročnej správe SR
Schodok verejnej správy v jednotnej európskej metodike dosiahol na Slovensku v roku 2024 hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode 11. rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze pokračujú v diskusii o Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú predložil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Schodok verejnej správy v jednotnej európskej metodike dosiahol na Slovensku v roku 2024 hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Celkové verejné príjmy dosiahli 54,6 miliardy eur (42 % HDP) a celkové výdavky 61,8 miliardy eur (47,5 % HDP). V medziročnom porovnaní príjmy vzrástli o 1,6 miliardy eur a výdavky o 2,2 miliardy eur, vyčíslilo v materiáli Ministerstvo financií (MF) SR.
Po prerokovaní správy by mali nasledovať dva návrhy z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ku ktorým vláda navrhla aj skrátené legislatívne konanie. V tradičnom čase o 11.00 h poslanci hlasovať nebudú, najbližšie hlasovanie ich čaká až o 17.00 h.
