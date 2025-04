Poslanci z dvoch výborov EP podporili návrh posilniť obranný priemysel

Brusel 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre bezpečnosť a obranu vo štvrtok v Bruseli podporili návrh zákona z dielne Európskej komisie, ktorý má posilniť európsky obranný priemysel, urýchliť výrobu obranných produktov a poskytnúť väčšiu podporu Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci z oboch výborov prijali súhlasné stanovisko k návrhu vytvoriť program európskeho obranného priemyslu (EDIP). Podporili tiež opatrenia na posilnenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB). Tieto opatrenia zahŕňajú výrazné zvýšenie finančných príspevkov členských štátov do EDIP, viac spoločných objednávok na vývoj obranných produktov a lepšie využívanie spoločného obstarávania.



Podľa europoslancov by sa nový program mal zamerať na zlepšenie dodávok zbraní, streliva a iných produktov súvisiacich s vojnou na Ukrajine, zvýšenie výrobných kapacít, skrátenie dodacích lehôt na výrobu a dodávku a zvýšenie možností skladovania.



Medzi zásady na posilnenie obrannej kapacity Európy, na ktorých sa dohodli europoslanci, patrí zavedenie princípu „kúpiť európsky“, podľa ktorého by mal EDIP financovať produkty, pri ktorých náklady na komponenty pochádzajúce z EÚ alebo pridružených krajín predstavujú aspoň 70 % odhadovanej hodnoty konečného produktu. Ďalšou zásadou je, že aby boli európske obranné projekty spoločného záujmu oprávnené na získanie financií, mali by zahŕňať aspoň šesť členských štátov alebo štyri, ktoré čelia vysokému riziku vojenských hrozieb - poslanci chcú do programu zahrnúť aj Ukrajinu.



Výbory EP súhlasia s tým, že európsky „mechanizmus na predaj vojenského vybavenia“ by fungoval ako centralizovaný katalóg obranných produktov a služieb na podporu dopytu v celej EÚ.



A nakoniec nová, dobrovoľná štruktúra európskeho programu vyzbrojovania by mala zintenzívniť spoluprácu členských štátov počas celého životného cyklu obranného vybavenia.



Okrem toho režim bezpečnosti dodávok na úrovni EÚ by mal postupne zaručiť nepretržitý prístup k základným obranným produktom na riešenie budúcich kríz. Tento režim by riadil Výbor pre pripravenosť obranného priemyslu.



V rámci nariadenia EDIP europoslanci podporili aj nástroj na podporu Ukrajiny (USI), ktorý má zabezpečiť modernizáciu a integráciu ukrajinského obranného priemyslu v rámci EDTIB. Financie EÚ by zvýšili priame investície do ukrajinského obranného priemyslu, uľahčili partnerstvá medzi EÚ a ukrajinskými aktérmi v oblasti obrany a zvýšili obstarávanie obranných kapacít EÚ vyrobených na Ukrajine, a to aj pre samotnú Ukrajinu.



Poslanci z oboch výborov podporili otvorenie rokovaní o finalizácii tohto zákona s Radou EÚ (členské štáty), o čom bude europarlament ako celok informovaný na májovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)