Poslanci začali deň diskusiou k návrhu uznesenia o konsolidácii
Poslanci majú v utorok hlasovať o prerokovaných bodoch od 28. apríla.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Národná rada (NR) SR začala v utorok ráno 14. rokovací deň 49. schôdze pokračovaním diskusie k návrhu uznesenia opozičných poslancov z klubu Slovensko - Za ľudí k prejedeným 7,4 miliardy eur z troch konsolidácií. Navrhli v ňom vyzvať vládu, aby do 30 dní predložila NR SR podrobný prehľad vynaloženia 7,4 miliardy eur.
Uvedenú sumu podľa poslancov vláda každý rok vyťahuje z peňaženiek ľudí a podnikateľov v rámci troch konsolidácií a pritom sa dlh verejných financií neznížil. Ako upozornili, dlh, naopak, historicky narastá a ťahá Slovenskú republiku „gréckou cestou“ priamo v ústrety bankrotu.
Poslanci majú v utorok hlasovať o prerokovaných bodoch od 28. apríla. Jedným z nich je vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, o ktorom rokujú v skrátenom legislatívnom konaní a môžu tak o ňom rozhodnúť na aktuálnej 49. schôdzi. Navrhované zmeny vo verejnom obstarávaní majú zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľským orgánom.
V programe je od 13.00 h aj mimoriadna 51. schôdza o situácii v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Opozičné PS navrhlo v uznesení o závažnej situácii v PPA, aby NR SR vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) zverejniť úplný list, ktorý zaslala PPA Európska komisia. Mal by takisto predstaviť konkrétne nápravné opatrenia, vysvetliť personálne rozhodnutia v PPA, odstrániť konflikty záujmov a preukázať funkčný systém kontroly.
