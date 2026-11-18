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Poslanci začali deň novelou, ktorá má regulovať podnikanie záložní
Poslankyne PS Zuzana Števulová a Dana Kleinert ňou reagujú na problémy s prevádzkovaním záložní, výkupu použitého tovaru, tovaru bez dokladu o nadobudnutí, drahých kovov a kameňov.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v stredu v rokovaní 61. schôdze. Deň začali diskusiou o návrhu novely zákona o živnostenskom podnikaní z dielne opozičného PS. Poslankyne PS Zuzana Števulová a Dana Kleinert ním reagujú na problémy s prevádzkovaním záložní, výkupu použitého tovaru, tovaru bez dokladu o nadobudnutí, drahých kovov a kameňov a kultúrnych pamiatok.
Záložne by mali podľa úpravy povinne identifikovať ľudí aj tovar a robiť opatrenia na zamedzenie prania špinavých peňazí. Samosprávy by zároveň mali mať možnosť zabrániť vzniku záložní na svojich územiach. Novela má umožniť samosprávam prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakáže podnikanie záložní v celej obci alebo mestskej časti. Nezameniteľná identifikácia človeka a tovaru a jej uchovávanie počas piatich rokov má pomôcť polícii pri odhaľovaní krádeží.
Ďalším pilierom návrhu má byť ukončenie výnimky, podľa ktorej záložne, ktoré nevykonávajú obchodné transakcie nad 10.000 eur, nemusia robiť opatrenia na zamedzenie prania špinavých peňazí. Záložne by mali nahlasovať neobvyklé finančné transakcie pod 10.000 eur a robiť ďalšie preventívne opatrenia. Navrhovaná účinnosť novely živnostenského zákona je 1. januára 2027.
Poslanci majú v stredu rokovať tradične do 19.00 h. Budú aj hlasovať o prerokovaných návrhoch.
Záložne by mali podľa úpravy povinne identifikovať ľudí aj tovar a robiť opatrenia na zamedzenie prania špinavých peňazí. Samosprávy by zároveň mali mať možnosť zabrániť vzniku záložní na svojich územiach. Novela má umožniť samosprávam prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakáže podnikanie záložní v celej obci alebo mestskej časti. Nezameniteľná identifikácia človeka a tovaru a jej uchovávanie počas piatich rokov má pomôcť polícii pri odhaľovaní krádeží.
Ďalším pilierom návrhu má byť ukončenie výnimky, podľa ktorej záložne, ktoré nevykonávajú obchodné transakcie nad 10.000 eur, nemusia robiť opatrenia na zamedzenie prania špinavých peňazí. Záložne by mali nahlasovať neobvyklé finančné transakcie pod 10.000 eur a robiť ďalšie preventívne opatrenia. Navrhovaná účinnosť novely živnostenského zákona je 1. januára 2027.
Poslanci majú v stredu rokovať tradične do 19.00 h. Budú aj hlasovať o prerokovaných návrhoch.