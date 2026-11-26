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Poslanci začali deň vládnym návrhom novely zákona o územnom plánovaní
Ide o prvý z troch termínovaných bodov Ministerstva dopravy (MD) SR.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok tretí rokovací deň mimoriadnej 66. schôdze vládnym návrhom novely zákona o územnom plánovaní, ktorý odôvodnil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v druhom čítaní. Ide o prvý z troch termínovaných bodov Ministerstva dopravy (MD) SR.
„Cieľom návrhu je spresniť a precizovať právnu úpravu tak, aby vytvárala jasný rámec pre úpravu vo vykonávacích predpisoch na základe splnomocňovacích ustanovení. Precizuje sa územie určené územnoplánovacou dokumentáciou na zastavanie, ktoré je stavebným pozemkom v zmysle stavebného zákona,“ uviedlo MD.
Parlament prerokuje aj návrh novely zákona o civilnom letectve, ktorého zámerom je podpora znižovania emisií skleníkových plynov aj zabezpečenie primeranej úrovne ochrany životného prostredia. Nasledujúci návrh nového leteckého zákona má po takmer 30 rokoch nahradiť obdobný zákon z roku 1998. „Návrhom zákona sa zabezpečí, že príslušné oblasti civilného letectva budú mať svoju právnu úpravu na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ,“ priblížil rezort dopravy.
Poslanci by sa po prerokovaní bodov ministerstva dopravy mali vrátiť k prerušenej debate o vládnom návrhu novely zákona o prídavku na dieťa z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vo štvrtok o prerokovaných návrhoch hlasovať nebudú.
„Cieľom návrhu je spresniť a precizovať právnu úpravu tak, aby vytvárala jasný rámec pre úpravu vo vykonávacích predpisoch na základe splnomocňovacích ustanovení. Precizuje sa územie určené územnoplánovacou dokumentáciou na zastavanie, ktoré je stavebným pozemkom v zmysle stavebného zákona,“ uviedlo MD.
Parlament prerokuje aj návrh novely zákona o civilnom letectve, ktorého zámerom je podpora znižovania emisií skleníkových plynov aj zabezpečenie primeranej úrovne ochrany životného prostredia. Nasledujúci návrh nového leteckého zákona má po takmer 30 rokoch nahradiť obdobný zákon z roku 1998. „Návrhom zákona sa zabezpečí, že príslušné oblasti civilného letectva budú mať svoju právnu úpravu na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ,“ priblížil rezort dopravy.
Poslanci by sa po prerokovaní bodov ministerstva dopravy mali vrátiť k prerušenej debate o vládnom návrhu novely zákona o prídavku na dieťa z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vo štvrtok o prerokovaných návrhoch hlasovať nebudú.