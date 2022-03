Poslanci začali diskusiou o skrátenom konaní o verejnom obstarávaní

Bratislava 22. marca (TASR) - Z obchodovania so štátom by malo byť možné vylúčiť uchádzačov z krajín, ktoré sú nepriateľské voči Slovensku a jeho občanom. Dosiahnuť to má vládna novela zákona o verejnom obstarávaní. Plénum v utorok začalo 5. rokovací deň 60. schôdze Národnej rady (NR) SR návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie k tejto novele zákona. Úpravy vláda odôvodňuje aktuálnou situáciou spôsobenou inváziou cudzích vojsk na Ukrajine.



Návrh zákona by mal posilniť mechanizmus na obmedzenie účasti subjektov z rizikových krajín vo verejnom obstarávaní. Novela má umožniť vláde reagovať na situácie, kedy je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín.



Takisto by mal návrh zákona umožniť prikázať verejným obstarávateľom a obstarávateľom nekontrahovať určité typy komodít od subjektov, ktoré majú sídlo v konkrétnom štáte, alebo využívať kapacity takýchto subjektov.