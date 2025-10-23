Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci začali diskusiu o novele o hazardných hrách v 2. čítaní

Na snímke v popredí sprava predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD), poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko) a vpravo v pozadí poslanec Roman Michelko (SNS) počas rokovania 40. schôdze NR SR 23. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

V rozprave vystupujú prevažne opoziční poslanci, ktorí ju kritizujú ako celok.

Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - V Národnej rade (NR) SR sa začala diskusia k druhému čítaniu novely zákona o hazardných hrách, ktorý je z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR. Písomne sa do nej prihlásilo 30 rečníkov, následne sa ďalší môžu prihlásiť ústne.

V rozprave vystupujú prevažne opoziční poslanci, ktorí ju kritizujú ako celok. Podľa nich totiž odmieta rozhodnutie ľudí, ktorí si v referendách v jednotlivých obciach a mestách odsúhlasili zrušenie hazardu.

Novela by mala podľa MCRaŠ, pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reagovať na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier. Rovnako je jej cieľom umožniť efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok. Tipos by mohol za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska.
