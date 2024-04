Poslanci začali rokovanie debatou o finančnej výpomoci farmárom

Bratislava 26. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 8. rokovací deň 12. schôdze rokovaním o vládnom návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve v druhom čítaní. Do rozpravy sa ústne prihlásili dvaja zákonodarcovia. O právnej norme rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



Novela hovorí o tom, že na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Poskytnúť sa má prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB).



"Cieľom návrhu zákona je ustanovenie právneho základu pre poskytovanie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa vo forme návratnej finančnej výpomoci, čím sa v prípade potreby umožní zabezpečiť poskytovanie finančných prostriedkov poľnohospodárom alebo obhospodarovateľom lesa do vyplatenia priamych podpôr," zdôvodnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.