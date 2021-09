Poslanci začali rokovací deň novelami z dielne rezortu financií

Bratislava 24. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali šiesty rokovací deň 40. schôdze balíkom noviel zákonov z dielne rezortu financií. Plénu ich v úvode dňa predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Na základe návrhu zákona o bankách by malo Slovensko zosúladiť legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019. Zmeny sa majú dotknúť napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov či jednotného označovanie krytých dlhopisov v celej EÚ.



Šéf rezortu financií predstavil plénu aj novelu zákona o finančnej správe, ktorou sa má presunúť kompetencia vyšetrovať trestné činy príslušníkov finančnej správy na Finančné riaditeľstvo (FR) SR.



Ministerstvo financií (MF) SR predložilo parlamentu okrem iného aj návrh zákona o cenách. Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti by sa podľa toho mala zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí.



Plénum má na programe napríklad aj návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je už v druhom čítaní. Má usmerniť procesy pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR. Upraviť by sa mali vzťahy pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu či pôsobnosť orgánov štátnej správy.