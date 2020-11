Poslanci začali rokovací deň úpravou daňového zaťaženia autodopravcov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Rokovaním o znížení daňového zaťaženia autodopravcov začali poslanci Národnej rady (NR) SR 8. deň 16. schôdze parlamentu. Právna norma sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní. Plénum vo štvrtok čaká aj tradičná štvrtková Hodina otázok.



"Za posledné roky toto bol sektor, ktorému bola neustále zvyšovaná práve táto daň z motorových vozidiel," podotkol minister financií Eduard Heger (OĽANO). V mnohých prípadoch to podľa neho vytlačilo týchto autodopravcov do iných krajín. "Týmto zákonom vlastne voláme autodopravcov späť na Slovensko, pretože výrazným spôsobom znižujeme daňové zaťaženie," skonštatoval Heger.



V návrhu zákona sa zavádzajú nové výhodnejšie percentuálne zníženia ročnej sadzby dane pre všetky autobusy a nákladné vozidlá nad 12 ton. Nové sadzby sa pohybujú od 50 do 10 % s ohľadom na vek vozidla. Všetky návesy a prívesy nad 10 ton by mali po novom podliehať zníženiu ročnej sadzby dane o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.



Zmeny by sa mali premietnuť do výšky daňovej povinnosti už za zdaňovacie obdobie v roku 2020. Heger upozornil, že aj tento sektor bol výrazne postihnutý následkami pandémie. Negatívny vplyv tejto úpravy na verejné financie má predstavovať 28,5 milióna eur v roku 2020.