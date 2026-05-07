Poslanci začali rokovanie diskusiou o znížení správnych poplatkov
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok 16. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).
Jeho cieľom je znížiť správne poplatky, ktoré najviac zaťažujú podnikateľský sektor. Znížiť by sa tak mali poplatky na úseku všeobecnej správy, dopravy, finančnej správy a obchodnej činnosti, ako aj konzulárne poplatky. Predkladateľ pripomenul, že poplatky sú popri daniach súčasťou celkovej finančnej záťaže kladenej štátom na podnikateľský sektor. Zásadne sa pritom zvýšili v rámci konsolidačných opatrení od roku 2024.
O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o dovtedy prediskutovaných návrhoch. Parlament by následne mohol schôdzu, ktorá trvá už takmer štyri týždne, ukončiť. „Po odhlasovaní všetkých prerokovaných zákonov navrhneme hlasovanie o ukončení schôdze hlasovaním, keby sme to neukončili, pokračujeme normálne aj s hodinou otázok, pokiaľ to odhlasujeme, skončíme v hlasovacom bloku,“ avizoval v stredu (6. 5.) v pléne predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
