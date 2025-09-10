Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Ekonomika

Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti

.
Na snímke plénum počas 39. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 9. septembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Prináša viaceré zmeny, ako možnosť poskytovať psychologické služby aj na voľnom trhu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 39. schôdze vládnym návrhom zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. V pléne ho predstavil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Prináša viaceré zmeny, ako možnosť poskytovať psychologické služby aj na voľnom trhu. Zákon má tiež zaviesť nadrezortnú pôsobnosť Slovenskej komory psychológov.

Súčasťou vládneho zákona by mali byť tiež zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Tie sú súčasťou pozmeňujúceho návrhu Zdenka Svobodu (Hlas-SD), ktorý odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní.
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom