Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti
Nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Prináša viaceré zmeny, ako možnosť poskytovať psychologické služby aj na voľnom trhu.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 39. schôdze vládnym návrhom zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. V pléne ho predstavil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Súčasťou vládneho zákona by mali byť tiež zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Tie sú súčasťou pozmeňujúceho návrhu Zdenka Svobodu (Hlas-SD), ktorý odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní.
