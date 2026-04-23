Poslanci začali rokovanie návrhom zmien v označovaní potravín
Potraviny obsahujúce zložky hmyzu majú byť podľa návrhu SNS zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Poslanci začali 7. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou o novele zákona o potravinách z dielne koaličnej SNS. Nasledovať má navrhovaná úprava zákona o obecnej polícii, ktorú predložili rovnako poslanci SNS.
Potraviny obsahujúce zložky hmyzu majú byť podľa návrhu SNS zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov. Cieľom je zabezpečiť plnú informovanosť spotrebiteľa o potravinách obsahujúcich zložky z hmyzu prostredníctvom jasného, viditeľného a čitateľného označenia týchto výrobkov.
O prebratých bodoch má parlament vo štvrtok hlasovať len o 11.00 h, poobedné hlasovanie o 17.00 h podľa schválenej zmeny v programe nebude. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok na členov vlády. Na štvrtok o 13.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
