< sekcia Ekonomika
Poslanci začali rokovanie zákonom o príspevku na pomoc pri odkázanosti
Príspevok na pomoc pri odkázanosti má podľa návrhu dostávať priamo odkázaná osoba.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 43. schôdze návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie v súvislosti so zákonom o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Návrh zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti má podľa návrhu dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Poslancov v stredu čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Prebehnúť má len o 17.00 h, tradičné doobedňajšie hlasovanie sa nemá uskutočniť.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti má podľa návrhu dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Poslancov v stredu čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Prebehnúť má len o 17.00 h, tradičné doobedňajšie hlasovanie sa nemá uskutočniť.