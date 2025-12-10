< sekcia Ekonomika
Poslanci začali rokovať, pokračujú v debate o novele Trestného zákona
Návrh je aktuálne v prvom čítaní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 43. schôdze. Pokračujú v debate o vládnej novele Trestného zákona. Návrh je aktuálne v prvom čítaní. Rozprava je skrátená na 12 hodín. Rokuje sa o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.
Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
V stredu poobede by sa mal parlament venovať opozičným návrhom na odvolanie viacerých ministrov aj návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde.
Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
V stredu poobede by sa mal parlament venovať opozičným návrhom na odvolanie viacerých ministrov aj návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde.