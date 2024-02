Poslanci začali stredajšie rokovanie diskusiou o sociálnom poistení

Bratislava 14. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali deviaty rokovací deň aktuálnej deviatej schôdze diskusiou o vládnom návrhu zákona o sociálnom poistení. Zámerom je predĺženie obdobia uplatňovania si tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna 2024. Taktiež sa má rozšíriť okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ktorí si môžu túto daňovú úľavu uplatniť. Do rozpravy sa písomne prihlásili traja zákonodarcovia.



Zamestnávatelia v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle mali od 1. augusta minulého roka do 31. januára tohto roka odpustené odvody najviac v sume 700 eur za každého zamestnanca. Po schválení novely by sa mal tento termín predĺžiť. Išlo by o sumu najviac 750 eur mesačne za každého zamestnanca, čiže vo výške minimálnej mzdy platnej v roku 2024.