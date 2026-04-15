Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Poslanci začali stredajšie rokovanie diskusiou o návrhoch MIRRI

Na snímke poslanci Národnej rady SR (NR SR) počas 49. schôdze NR SR v Bratislave 14. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

K obidvom vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie, keďže sú dôležité pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a eurofondov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v stredu druhý rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o dvoch návrhoch z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. K obidvom vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie, keďže sú dôležité pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a eurofondov.

Vládny návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe podľa MIRRI precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä kvôli tzv. prioritným životným situáciám v rámci plnenia míľnika plánu obnovy.

Navrhované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní by mali zefektívniť proces kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľským orgánom. Súčasné procesy verejného obstarávania spolu s nevyhnutnou aktualizáciou rizikového prístupu sa podľa MIRRI prejavujú v niektorých aspektoch ako prekážka v efektívnej implementácii investícií financovaných z fondov Európskej únie.

Po týchto bodoch by malo nasledovať rokovanie o ďalších vládnych návrhoch zákonov. Najbližšie budú poslanci o prerokovaných návrhoch hlasovať o 11.00 h. Na odhlasovanie čaká napríklad návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Neprehliadnite

