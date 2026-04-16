Poslanci začali štvrtkové rokovanie novelou o IT vo verejnej správe
O návrhu, ktorý je v druhom čítaní, rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, môžu ho tak schváliť už vo štvrtok.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok tretí rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o informačných technológiách (IT) vo verejnej správe. O návrhu, ktorý je v druhom čítaní, rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, môžu ho tak schváliť už vo štvrtok. Zmena zákona je podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré návrh pripravilo, dôležitá pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Novela precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä pre tzv. prioritné životné situácie v rámci plnenia míľnika plánu obnovy. „Nesplnenie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z plánu obnovy a odolnosti,“ upozornilo MIRRI.
Poslanci by mali následne rokovať o ďalších návrhoch zákonov. Najbližšie budú o prerokovaných návrhoch hlasovať o 11.00 h. Na odhlasovanie o posunutí do druhého čítania čakajú napríklad návrh poslanca Daniela Karasa (Smer-SD) na zmenu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete či návrh skupiny poslancov za Hlas-SD o novele zákona o rybárstve a doplnení živnostenského zákona. Popoludní bude nasledovať tradičná štvrtková hodina otázok.
