Poslanci prerokujú zákon o energopomoci zrýchlene
Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc i právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci,
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie návrhom zákona o adresnej energopomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.
Energopomoc pre obyvateľov má byť poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe. Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.
O tom, kto má nárok na energopomoc a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.
Nariadením vlády má byť stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.
