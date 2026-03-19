Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
NRSR začala štvrtok diskusiou o povinnostiach vlády z dlhovej brzdy

Na snímke Štefan Kišš (Progresívne Slovensko). Foto: TASR Jakub Kotian

Poslanci budú následne diskutovať o ďalších neprerokovaných bodoch programu. Hlasovať by vo štvrtok nemali. Popoludní ich čaká tradičná Hodina otázok na členov vlády.

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok 14. rokovací deň pokračujúcej 46. schôdze zlúčenou diskusiou o dvoch návrhoch uznesení z dielne opozičných strán PS a SaS. Obidve sa týkajú povinnosti vlády požiadať o vyslovenie dôvery v dôsledku aktivácie najvyššieho sankčného pásma dlhovej brzdy.

Cieľom predloženého uznesenia je apelovať na vládu SR, aby rešpektovala ústavný poriadok a bezodkladne splnila svoju povinnosť vyplývajúcu z Ústavy SR a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,“ odôvodnil poslanec Štefan Kišš (PS).

Pripomenul, že v novembri minulého roka uplynula súčasnej vláde dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Keďže verejný dlh SR sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme a aktuálne atakuje už 60 % hrubého domáceho produktu (HDP), aktivovala sa ústavná povinnosť vlády požiadať parlament o dôveru. Doteraz však k tomu nepristúpila.

Poslanci budú následne diskutovať o ďalších neprerokovaných bodoch programu. Hlasovať by vo štvrtok nemali. Popoludní ich čaká tradičná Hodina otázok na členov vlády.
