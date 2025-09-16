< sekcia Ekonomika
Poslanci začali utorkové rokovanie diskusiou ku konsolidácii
Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas minulého týždňa oznámil 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 39. schôdze vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s opatreniami konsolidácie verejných financií. Priamo návrhu zákona sa majú venovať až potom. Na utorok majú zákonodarcovia naplánovaných taktiež viacero návrhov predložených Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktorým by sa mali venovať poobede.
Opoziční poslanci v piatok (12. 9.) počas svojich vystúpení opakovane kritizovali snahu koalície rokovať o konsolidačnom balíku zrýchlene. O zlom stave verejných financií sa podľa nich vie už dávno, a preto aj opatrenia na ich ozdravenie mali byť predstavené skôr, aby sa o nich mohlo rokovať v štandardnom režime. Minister financií upozorňoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície.
Poslancov čaká v utorok zároveň hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch, keďže v piatok sa nehlasovalo.
