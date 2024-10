Poslanci začali utorkové rokovanie novelou z dielne rezortu financií

Bratislava 29. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali šiesty rokovací deň aktuálnej 22. schôdze diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Vyplýva z neho, že vlastníci bytov a nebytových priestorov by mali mať aj v budúcnosti možnosť na schôdzi vlastníkov hlasovať elektronicky.



Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2021, zaviedol do správy bytov nový inštitút, podľa ktorého mohli vlastníci bytov a nebytových priestorov svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní uplatniť aj elektronicky.



"Vzhľadom na to, že v praxi tento model uľahčoval rozhodovanie vlastníkov pri správe domov a sú naň pozitívne ohlasy, navrhuje sa zavedenie elektronického hlasovania aj pre mimopandemické obdobie," vysvetlil rezort financií.



Poslanci by mali v utorok taktiež hlasovať o opozičných návrhoch na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) z funkcií.