Poslanci začínajú 3. týždeň schôdze diskusiou o správe o pokroku SR

Bratislava 10. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v utorok tretí rokovací týždeň aktuálnej 35. schôdze diskusiou o Výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2025. Ide o pokračovanie rozpravy, ktorá začala už v piatok (6. 6.).



Ministerstvo financií (MF) SR v správe, ktorú zostavovalo prvýkrát podľa nových európskych rozpočtových pravidiel avizuje, že vláda naďalej cieli postupný pokles deficitu verejných financií k 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vzhľadom na nepriaznivé geopolitické faktory by však k tomu malo dôjsť v roku 2028, teda o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. V budúcom roku by mal schodok klesnúť na 4,1 % z tohtoročných 4,9 % HDP.



Poslanci by mali v utorok dopoludnia hlasovať o viacerých prerokovaných bodoch, keďže v piatok nehlasovali. Na 13.00 h je naplánovaná mimoriadna schôdza k novele zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. Zvolala ju opozícia, jej cieľom je čo najskôr schváliť zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy. Koalícia už avizovala, že túto schôdzu nepodporí. Zmeny v transakčnej dani, ktoré už prešli do druhého čítania, plánuje schvaľovať až na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu v septembri.