Poslanci začínajú 3. týždeň schôdze diskusiou o konsolidačnom balíku
O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú v utorok tretí rokovací týždeň 39. schôdze diskusiou o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.
Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. Diskusia o konsolidačnom balíku v prvom čítaní bola minulý týždeň skrátená na maximálne 12 hodín, aktuálna rozprava zatiaľ nemá časový limit. Poslanci môžu o skrátení, prípadne úplnom ukončení rozpravy rozhodnúť hlasovaním.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú firiem, samospráv a občanov.
Poslanci majú dopoludnia hlasovať o mnohých materiáloch, ktoré prebrali v závere minulého týždňa. Naposledy hlasovali minulý týždeň v stredu (17. 9.). Ide napríklad o sériu návrhov z dielne ministerstiev školstva, pôdohospodárstva, spravodlivosti či životného prostredia.
