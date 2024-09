Poslanci začínajú rokovanie návrhmi z dielne ministerstva dopravy

Bratislava 24. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú tretí týždeň a 8. rokovací deň aktuálnej 19. schôdze diskusiou o sérii návrhov z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR.



Ako prvým sa zaoberajú vládnym návrhom novely zákona o dráhach. Podľa návrhu by sa mal požadovaný vek pre osoby žiadajúce o vydanie preukazu rušňovodiča platného na území Slovenska znížiť na 19 rokov. Zároveň by sa mali zjednodušiť podmienky na prevádzkovanie špeciálnych dráh. Rezort dopravy zmeny navrhol na základe poznatkov z praxe.



Nasledovať má rokovanie o návrhu novely zákona o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, o letiskových spoločnostiach, či návrh na vyslovenie súhlasu NR SR so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Mongolskom o medzinárodnej cestnej doprave. V programe sú ďalej viaceré poslanecké návrhy.