Poslanci začínajú rokovanie sériou návrhov ministerstva dopravy

Bratislava 23. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 7. rokovací deň aktuálnej 88. schôdze diskusiou o návrhu zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín. Prevoz týchto potravín by mal byť podľa neho v budúcnosti možný iba v špecializovaných prostriedkoch určených na takúto prepravu. Autá by mali mať osvedčenie od takzvanej technickej služby overovania.



Vo štvrtok ráno by mali poslanci prerokovať sériu viacerých návrhov z dielne dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina). V programe schôdze je naplánovaný aj návrh novely zákona o cestnej doprave, novely zákona o dráhach či nového leteckého zákona.