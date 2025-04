Poslanci začínajú štvrtkové rokovanie diskusiou o zmenách v 2. pilieri

Bratislava 10. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú 11. rokovací deň aktuálnej 33. schôdze diskusiou o zmenách v druhom dôchodkovom pilieri. Nasledovať by mal návrh úprav v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Obidve vládne novely sú v druhom čítaní, parlament o nich rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mohli využiť majetok z druhého piliera na investovanie do rozvoja slovenskej ekonomiky. Časť úspor by mohli investovať do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, ktoré prinesú hospodársky alebo sociálny úžitok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Návrh novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR má zase za cieľ zmierniť súčasné striktné vymedzenie požiadaviek na byty a bytové domy, ktoré môžu byť súčasťou tohto systému. Do budúcnosti sa má umožniť do systému zahrnúť aj pôvodne nebytové budovy prestavané na bytový dom či také bytové domy, v ktorých sa menšinovo nachádzajú aj nebytové priestory určené na funkciu ubytovania.