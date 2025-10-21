< sekcia Ekonomika
Poslanci zaradili do programu schôdze novelu zákona o hazardných hrách
Národná lotériová spoločnosť Tipos by mohla podľa novely za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín. Zároveň by mohla prevádzkovať hazardné hry aj mimo územia SR.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) – Poslanci v utorok na návrh troch koaličných poslaneckých klubov zaradili do programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR aj vládny návrh novely zákona o hazardných hrách. Kabinet k novele navrhuje aj skrátené legislatívne konanie. O tomto bode začnú poslanci rokovať hneď po ukončení bloku hlasovania. Ak s tým budú súhlasiť, právnu normu prerokujú celú už na tejto schôdzi parlamentu.
Návrh novely reaguje podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, pod ktoré Tipos patrí, na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier. Rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe a vytvorenia právneho rámca pre možnosť vykonávania činnosti národnej lotériovej spoločnosti mimo územia SR.
