Poslanci zaradili na schôdzu návrh o minimálnej mzde aj vetovaný zákon

Bratislava 1. októbra (TASR) - Do programu aktuálnej 19. schôdze Národnej rady (NR) SR zaradili poslanci návrh novely zákona o minimálnej mzde, ako aj vetovanú novelu zákona o vodách. Rozhodli o tom v utorok. Tieto návrhy by mali prebrať po prerokovaní konsolidačného balíka.



Minimálna mzda by sa podľa návrhu mala zvýšiť na úroveň najmenej 60 percent priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Prvýkrát by sa mala minimálna mzda takto vyrátať pre rok 2026. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o minimálnej mzde z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Okrem toho sa budú poslanci ešte na tejto schôdzi zaoberať novelou zákona o vodách, ktorú parlamentu vrátil na opätovné prerokovanie prezident SR Peter Pellegrini. Ustanovenie, ktoré sa do vládneho návrhu dostalo v rámci pozmeňujúceho návrhu z výborov, je podľa hlavy štátu s vysokou pravdepodobnosťou v rozpore s Ústavou SR. Ustanovenie sa týka zmeny vlastníctva ciest druhej a tretej triedy, ktoré prechádzajú cez vodné stavby.



Na program schôdze zaradili poslanci aj návrh na vytvorenie skupín priateľstva. Plénum zároveň neodsúhlasilo procedurálny návrh Zuzany Mesterovej (PS), aby sa do programu schôdze zaradil aj opozičný návrh na odvolanie Rudolfa Huliaka (SNS) z postu predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.