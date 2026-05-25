Poslanci Žilinského kraja schválili záverečný účet
Autor TASR
Žilina 25. mája (TASR) - Rozpočtové hospodárenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa skončilo s prebytkom vo výške 11,2 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2025, ktorý schválili na pondelkovom rokovaní krajskí poslanci. Tí takisto rozhodli o presunutí kompletného prebytku vlaňajšieho hospodárenia do rezervného fondu.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mal ŽSK v roku 2025 hospodáriť so sumou 261 miliónov eur, po rozpočtových úpravách v priebehu roka hodnota rozpočtu prekročila hranicu 298 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť na takmer 99 percent, keď rozpočtové príjmy dosiahli 295.701.700 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 276.108.888 eur, pričom v kapitálovom rozpočte kraj minul približne 24 miliónov eur. „Čerpanie kapitálových výdavkov bolo na 58 percent. Toto bolo ovplyvnené nedočerpaním v každej oblasti. Najnižšie čerpanie bolo v oblasti zdravotníctva na 33,77 percenta, ďalšie nižšie čerpanie bolo v oblasti kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia,“ skonštatoval vo svojom stanovisku hlavný kontrolór Ján Konušík.
Riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Želmíra Bieliková spresnila, že z celkovej investovanej sumy putovalo viac ako 14 miliónov eur do oblasti dopravy a takmer tri milióny eur do oblasti vzdelávania. Do oblasti zdravotníctva ŽSK vlani investoval približne 2,3 milióna eur.
Poslanci ŽSK popri schválení záverečného účtu rozhodli aj o presunutí prebytku hospodárenia do rezervného fondu. V rezervnom fonde bolo pritom začiatkom minulého roka 10.245.197 eur a jeho zostatok k 31. decembru 2025 vyčíslili na 7.396.277 eur. Najnovšie doň pribudne 11.250.662 eur.
