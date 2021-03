Poslanci Zl.Moraviec schválili VZN o zákaze hazardu na území mesta

Zlaté Moravce 2. marca (TASR) - Mestskí poslanci v Zlatých Moravciach schválili všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta. Podľa primátora Dušana Husára by mal byť celý proces zatvárania prevádzok ukončený do troch rokov. „Tie prevádzky, ktoré už v meste pôsobia, budú končiť postupne, ako im bude dochádzať platnosť licencie,“ potvrdil Husár.



Poplatok z výťažku hazardných hier priniesol do rozpočtu mesta v minulom roku 132.776 eur, v roku 2019 to bola suma 124.491 eur. Podľa primátora sa samospráva s týmto výpadkom príjmov vysporiada. „O tieto peniaze neprídeme jednorázovo, ale o ne budeme prichádzať postupne, ako budú prevádzky zanikať,“ povedal Husár.



Prijatiu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta predchádzala petícia s názvom Zastavme hazard, ktorá bola mestu doručená v novembri minulého roka. Podpísalo ju celkovo 4256 obyvateľov mesta Zlaté Moravce. Pri preskúmavaní prijatej petície bolo zistené, že 223 podpisov je neplatných, rovnako ako aj jeden zo 440 petičných hárkov, ktorý nebol podpísaný zástupcom – osobou určenou v styku s orgánom verejnej moci.