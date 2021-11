Poslancov čaká v stredu neverejné rokovanie,hlasovať dopoludnia nebudú

Bratislava 30. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR sa bude v utorok popoludní venovať poslaneckým návrhom zákonov. V stredu (1. 12.) od 9.00 h bude 51. schôdza pokračovať neverejným rokovaním o správach o plnení úloh Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby. Dopoludňajšie hlasovanie o 11.00 h nebude, hlasovať o prerokovaných bodoch budú poslanci až popoludní o 17.00 h. Vyplýva to zo záverov poslaneckého grémia, ktoré v pléne predniesol podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO).



Okrem správ o plnení úloh spravodajských služieb by poslanci dopoludnia nemali prerokovať ďalšie body. Grendel uviedol, že po skončení diskusie prerušia rokovanie až do 14.00 h. Následne by sa mali venovať bodom z dielne envirorezortu a ministerstva zdravotníctva.



Vo štvrtok (2. 12.) ráno od 9.00 h by mali poslanci rokovať o návrhoch ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Od 14.00 h by mala byť tradičná hodina otázok. Od 16.00 h by sa zas malo diskutovať o návrhoch na voľbu komisárov pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím. Samotná voľba by sa mala konať po hlasovaní o 17.00 h.



Okrem toho sa podľa slov Grendela očakáva aj doručenie vládnych návrhov zákonov, a to aj s návrhmi na ich prerokovanie v zrýchlenom režime.