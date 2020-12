Poslancov v stredu čaká rozpočet, rokovanie začali Eximbankou

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poslanci odštartovali šiesty rokovací deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR rokovaním o návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky (Eximbanka). Na programe majú v stredu aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.



Štátna Eximbanka by mala v budúcom roku hospodáriť so ziskom po zdanení vo výške 590.000 eur, čo je približne na úrovni predchádzajúcich rokov. Prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami by mal medziročne vzrásť o 9,6 % na 12,3 milióna eur, zvýšiť o 11,5 milióna eur alebo o 10,2 % by sa by sa mali aj opravné položky a rezervy.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP. Vláda schválila návrh rozpočtu 14. októbra, ešte ho však musí schváliť parlament.